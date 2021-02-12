Чи врятує світ COVID-паспортизація?

Чимало країн готуються до запровадження документів про щеплення, які надаватимуть певні привілеї

Мільйони щеплень від COVID-19, які роблять щодня по всьому світу, вселяють надію щодо відновлення нормального допандемічного життя шляхом запровадження COVID-паспортів. Ці прості документи, які отримуватимуть щеплені особи, потенційно дадуть змогу поновити подорожі, контакти та знову розкрутити колесо світової економіки. Однак це нібито просте рішення має багато нюансів.

ЯКИМ БУДЕ ЦЕЙ ПАСПОРТ?

Багато держав світу вимагають від приїжджаючих наявності негативного тесту на COVID-19. Проте єдиного глобального підходу до цього не існує, що викликає багато непорозумінь. Не домовився світ досі й щодо того, чи надавати привілеї тим, хто вже отримав щеплення від COVID-19. Якщо консенсусу буде досягнуто, імовірно, йтиметься про створення оновленої «жовтої картки» – затвердженого на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я індивідуального документа із зазначенням усіх отриманих за життя щеплень. Зважаючи на сучасні реалії, найдоречніше такий документ було б оформляти в електронному вигляді. У такому разі в цей е-паспорт можна буде легко й безпечно додавати інформацію, скажімо, про результати нещодавніх аналізів на COVID-19 або специфічних його штамів, якщо в цьому буде потреба.

ДЕ ОЧІКУВАТИ ВИМОГ ЩОДО ЩЕПЛЕННЯ?

На державному рівні обов’язковою наявність COVID-паспорта не зробила ще жодна країна. Водночас приватні компанії дедалі активніше застосовують цей інструмент. Британська круїзна компанія Saga Cruises пускає на борт лише тих пасажирів, котрі завершили курс щеплень від COVID-19. Австралійський флагманський авіаперевізник Qantas ще торік оголосив про намір вимагати від мандрівників, незалежно від їхньої національності, документа про щеплення перед посадкою. Глобальна компанія з продажу квитків на різноманітні події Ticketmaster повідомила, що працює над розробкою рішення, яке б дало змогу організаторам подій вимагати від відвідувачів наявності щеплень. Прикметно, що всі три компанії репрезентують сфери, які найбільше постраждали від обмежень: туризм та масові заходи.

ЧИ ЗНАДОБИТЬСЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВАКЦИНУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ?

Як стверджує Bloomberg, імовірність того, що держави світу вимагатимуть від приїжджих наявності щеплень від COVID-19, зростає разом із кількістю введених доз вакцин. Однак поки що цей крок не підтримує ключовий міжнародний орган у цій сфері – Всесвітня організація охорони здоров’я. Відповідно до чинних правил ВООЗ, лише щеплення від жовтої лихоманки може бути вимогою для в’їзду до країни. Кілька днів тому ВООЗ рекомендувала не додавати до цього переліку щеплення від коронавірусу. По-перше, поки не доведено, що вакцина не дає змоги інфікованій людині поширювати недугу. По-друге, доступ до цих вакцин поки що дуже обмежений.

ЯКІ НАСЛІДКИ ВІД ДЕФІЦИТУ ВАКЦИНИ?

За умов значної нестачі вакцин у світі вимога щодо щеплення буде нездійсненною для більшості людей. Експерти остерігаються, що це призведе до поглиблення соціальної нерівності, з’являться група вакцинованої еліти та клас безправних людей без щеплень. Причому до другої категорії потрапить більшість населення світу. Оскільки жодна з наявних вакцин від COVID-19 не рекомендована вагітним жінкам, ця категорія населення потенційно втратить право на перетин кордону. COVID-паспорти також істотно звузять можливості для потенційних мігрантів із бідних країн, у яких масове вакцинування розпочнеться ще не скоро. Без щеплення вони не зможуть перетнути кордон, незалежно від навичок та особистих якостей. Якщо посвідчення щодо вакцинування видаватимуться в електронному вигляді, дискримінуватимуться люди без смартфона. «Науковці вказують, що універсальний, безкоштовний доступ до щеплень може зменшити деякі з цих занепокоєнь, однак нині доступність вакцин дуже різна», – пише Bloomberg.

ХТО РОЗРОБЛЯЄ COVID-ПАСПОРТИ?

Хоча документи видаватимуться на державному рівні, їх розробкою вже займається низка приватних підприємств. Уряд Великої Британії фінансово підтримує вісім компаній, які працюють над цим, дві з них уже випробовують документ, пристосований до британських реалій. При цьому в уряді Об’єднаного Королівства запевняють, що не запроваджуватимуть таких посвідчень у жодному вигляді . Натомість уряд Ізраїлю вже видає своїм вакцинованим громадянам так звані «зелені паспорти». Ісландія нещодавно стала першою європейською державою, яка почала офіційно видавати й приймати такі посвідчення. Незабаром до цього переліку мають приєднатися Швеція, Данія й потенційно – інші країни, особливо ті, економіка яких залежить від туризму. Аби допомогти в цьому, Світовий економічний форум та Фундація Рокфеллера зібрали керівників з приватного та державного сектору 52 країн для розробки технології, яка б гарантувала «безпечний та достовірний спосіб документувати стан здоров’я під час подорожей і перетину кордону». Принципову підтримку ідеї запровадження COVID-паспортів висловили Міжнародна асоціація повітряного транспорту, Всесвітня туристична організація ООН та Європейська комісія з подорожей.

Безпрецедентна пандемія COVID-19 примусила багато країн не лише закрити свої кордони, а й запровадити вимоги щодо карантину, проходження тестів та інших малоприємних процедур. Тож COVID-паспорт може стати в пригоді. Приміром, уже згадана Ісландія від початку минулого року вимагає від всіх мандрівників по прильоту п’яти днів карантину. Після офіційного запровадження COVID-посвідок відвідувачі, які можуть підтвердити проходження повного курсу щеплень, можуть уникнути цього карантину. Ізраїль домовляється з Грецією та Кіпром про взаємне визнання «посвідчень вакцинованих» для полегшення подорожей.

Крім того, важливо визначитися також із тим, які саме вакцини вважати ефективними. Приміром, Угорщина закупила для свого населення російську вакцину «Спутнік V», яка не отримала схвалення в Європі, тож чи дозволять угорцям міжнародні подорожі з їхніми посвідками про щеплення?

КОРОТКЕ ЖИТТЯ ІМУНІТЕТУ

Вакцини від COVID-19 ще дуже нові, й не відомо, як довго триматиметься імунітет. Не зрозуміло також, чи може вакцинована людина бути переносником вірусу, не маючи при цьому симптомів. У світі постійно виявляють нові випадки повторного інфікування COVID-19 тих, хто потенційно мав би отримати імунітет. Учені сушать голови над тим, як це пояснити.

Ґрунтуючись на цих занепокоєннях, минулого місяця лікарі-інфекціоністи десятка країн закликали дозволити вакцинованим особам вільно подорожувати світом, однак протягом обмеженого часу – шести місяців, – поки подальші дослідження не дадуть більше знань про тривалість захисту.

Загалом же, як це часто буває, людству спершу доводиться спішно ухвалювати рішення, а потім очікувати на його наслідки.

Максим Наливайко, Оттава