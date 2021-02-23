В Афганістані почалася COVID-вакцинація

В Афганістані розпочалася COVID-вакцинація, першою, кому в країні зробили щеплення, була журналістка Аніса Шахід.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

На церемонії з нагоди початку кампанії вакцинації президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що працівники засобів масової інформації постійно стають жертвами тих, хто хоче змусити їх мовчати.

«Наші голоси за свободу, рівність та національний суверенітет країни ніколи не будуть заглушені», - сказав він.

Після Шахід щеплення від коронавірусу також зробили лікар та два співробітники афганських сил безпеки.

На початку лютого в Афганістан прибула перша партія з 500 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Міністерство охорони здоров'я країни планує вакцинувати близько 250 тис. людей, при цьому медичні працівники мають бути у пріоритетній категорії.

Станом на 23 лютого від пандемії в Афганістані загинули понад 2400 людей, а вірусом інфікувалися понад 55 000 осіб. З них 48 000 одужали.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 112 263 022 випадки зараження коронавірусом. З них - 2 485 384 летальних, одужали 87 788 837 осіб.