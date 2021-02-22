Facebook заблокував десятки повідомлень про COVID-вакцинацію

Компанія Facebook помилково заблокувала платні публікації про перебіг вакцинації від COVID-19 у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, алгоритми соцмережі, що мали боротися з дезінформацією про пандемію COVID-19, визначили такі дописи як «політичну рекламу» та автоматично приховали їх від користувачів.

Таким чином, мережа заблокувала платні повідомлення щонайменше від 110 американських спільнот. Публікації мали на меті підвищити обізнаність громадян про те, як працюють вакцини та де можна зробити щеплення.

Блокування повідомлень можна оскаржити, однак, як зазначають у Politico, це доволі обтяжливий та тривалий процес.

Наразі деякі експерти у галузі охорони здоров'я США сумніваються, чи варто надалі використовувати мережу Facebook як платформу для інформування людей щодо вакцинації від COVID-19.

Окреме розслідування Politico виявило, що Facebook також неправильно розпізнає рекламу установ Європейського Союзу та урядів країн Європи.

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У компанії вже визнали помилку та пообіцяли розблокувати деякі повідомлення про COVID-19 та кампанію вакцинації.

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 036 858 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 412 летальних, одужали 87 401 242 людини.