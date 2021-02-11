Facebook обмежить кількість політичного контенту у низці країн
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У січні головний виконавчий директор компанії Марк Цукерберг заявив, що хоче «знизити градус» політичних дискусій в цій соціальній мережі.
Найбільша у світі соціальна мережа, що отримала критику за те, що не зробила достатньо для видалення контенту ненависті з платформи, минулого місяця заявила, що припинить рекомендувати користувачам громадські та політичні групи на власних ресурсах.
Зниження частки політичного контенту стане початковим кроком для вивчення різних способів ранжирування такого контенту у новинних стрічках користувачів за допомогою різних сигналів та розуміння їхніх уподобань, йдеться у повідомленні компанії
Facebook не поширюватиме цей експеримент на інформацію від офіційних державних установ та служб, а також інформацію щодо COVID-19 від організацій охорони здоров’я.