Facebook обмежить кількість політичного контенту у низці країн

Компанія Facebook тимчасово зменшить обсяг політичного контенту в своїй мережі для деяких користувачів з США, Канади, Бразилії та Індонезії, щоб «знизити градус» політичних дискусій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У січні головний виконавчий директор компанії Марк Цукерберг заявив, що хоче «знизити градус» політичних дискусій в цій соціальній мережі.

Найбільша у світі соціальна мережа, що отримала критику за те, що не зробила достатньо для видалення контенту ненависті з платформи, минулого місяця заявила, що припинить рекомендувати користувачам громадські та політичні групи на власних ресурсах.

Зниження частки політичного контенту стане початковим кроком для вивчення різних способів ранжирування такого контенту у новинних стрічках користувачів за допомогою різних сигналів та розуміння їхніх уподобань, йдеться у повідомленні компанії

Facebook не поширюватиме цей експеримент на інформацію від офіційних державних установ та служб, а також інформацію щодо COVID-19 від організацій охорони здоров’я.