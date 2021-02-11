Facebook створить аудіосоцмережу – NYT

Компанія Facebook приступила до розробки соціальної мережі, схожої на Clubhouse, де користувачі спілкуються лише за допомогою аудіоповідомлень.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Аудіосоцмережу Clubhouse, яка набирає обертів, заснували минулого року підприємці Пол Девіс та Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед «еліти Кремнієвої долини», як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.

Після реєстрації в Clubhouse користувачі можуть створювати різні кімнати і спілкуватися там виключно голосом.

Як пише видання, додаток особливо набув популярності під час пандемії коронавірусу. Він посідає перше місце у рейтингу Apple App Store у Німеччині, Італії, Японії та Туреччині. Нещодавно Девіс та Сет повідомили, що соцмережа вже має 2 млн активних користувачів на тиждень по всьому світу.

У травні 2020 року сервіс оцінювався в $100 млн, а у січні 2021 року він подорожчав до $1 млрд.

У соцмережі вже зареєструвалися десятки знаменитостей – власне, сам Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джаред Лето, Дрейк і інші.

Як пише видання, Цукерберг давно цікавився формами аудіозв'язку. На початку лютого він зареєструвався у Clubhouse і взяв участь в одному з ток-шоу, що проводилося в рамках соціальної мережі.

Після цього співробітникам компанії Facebook доручили створити аналог Clubhouse. Зараз проєкт знаходиться на ранній стадії розробки.

Facebook відомий своїм інтересом до нових сервісів, особливо якщо вони користуються популярністю у молодої аудиторії, зазначає NYT. Так свого часу компанія купила Instagram, месенджер WhatsApp і творця очок віртуальної реальності Oculus Rift, які тоді були ще невеликими стартапами.

Крім того, компанія Facebook неодноразово створювала для своїх додатків аналоги продуктів, які були популярними у його конкурентів. У 2016 році в Instagram з'явилися Stories, схожі на Memories зі Snapchat, а наприкінці минулого року на тлі зростання популярності TikTok в додатку почали тестувати функцію створення музичних відеороликів Reels.

Крім того, в травні 2020 року Facebook запустила сервіс групових відеодзвінків під назвою Messenger Rooms на тлі різкого зростання попиту на Zoom.

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