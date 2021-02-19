Фейки в мережі: глави Facebook, Twitter і Google свідчитимуть у Конгресі США

Керівники компаній Facebook, Twitter та Google 25 березня свідчитимуть під час слухань у комітеті Палати представників Конгресу США у справі про поширення дезінформації в мережі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням не The Hill.

Як зазначається, на дистанційних слуханнях будуть присутні глава Facebook Марк Цукерберг, керівник компанії Twitter Джек Дорсі та гендиректор Google Сундар Пічаї.

Слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацій цих компаній щодо боротьби з розповсюдженням дезінформації про коронавірус і вибори президента США.

«Занадто довго великі технологічні компанії не могли визнати ту роль, яку вони відіграли у поширенні неправдивої інформації для своєї онлайн-аудиторії. Саморегулювання галузі зазнало невдачі», - йдеться у спільній заяві трьох членів комітету з енергетики і торгівлі – Френка Паллоне-молодшого, Майка Дойла та Ян Шаковскі.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше стало відомо, що керівники компаній Facebook Inc та Twitter Inc можуть дати свідчення перед законодавцями Палати представників Конгресу США стосовно подій у Вашингтоні 6 січня.