Загиблому після акції протесту в Білорусі винесли обвинувальний вирок

Брестський обласний суд (Білорусь) виніс обвинувальний вирок Геннадію Шутову, якого смертельно поранили в голову під час протестів, і його другу Олександру Кордюкову.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Брестская газета.

Держобвинувач попросив для Кордюкова покарання у вигляді 10 років колонії посиленого режиму, Шутова, який загинув, він також запропонував визнати винним, але без призначення покарання.

Суддя Світлана Кременевська погодилася з позицією прокурора і засудила Олександра Кордюкова до 10 років позбавлення волі. Застреленому Шутову теж винесли обвинувальний вирок, але без призначення покарання.

Зазначається, що Шутова і Кордюкова звинувачували в опорі співробітникам органів внутрішніх справ або іншим особам, які охороняють громадський порядок під час протестів у серпні минулого року. Потерпілими у справі проходили військовослужбовці ССО Роман Гаврилов і Арсеній Голіцин. Правда, Кордюков на суді заявив, що не знав, що ці чоловіки - при виконанні, оскільки вони були вдягнені в цивільний одяг, не представлялися і не пред'являли документи.

11 серпня минулого року під час акцій протесту в Бресті Геннадій Шутов отримав вогнепальне поранення в голову. Він помер через 8 днів у мінському військовому госпіталі.

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Родичі Шутова добивалися порушення кримінальної справи за статтею «Вбивство», проте Слідчий комітет відповів, що достатніх підстав для цього немає.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 рокутривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

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Легітимність режиму Лукашенко не була визнана ЄС, США, України та більшістю демократичних країн.

Фото: TUT.BY