Політичного притулку в Литві попросили вже понад сотня білорусів

Литва видала 800 громадянам Білорусі дозволи на в'їзд з гуманітарних причин. Водночас політичного притулку в Білорусі попросили вже понад 100 осіб.

Про це повідомляється на сайті МВС республіки, передає Укрінформ.

Як зазначається, з цього числа 371 громадянин Білорусі вже перебуває в Литві, а 103 особи звернулися з проханням про надання притулку.

Такі дозволи глава МВС Литви видає на підставі пропозиції Міністерства закордонних справ про приїзд іноземця в Литву з особливих гуманітарних причин, такими як політичні обставини або інші загрози. Дозволи видаються потерпілим від режиму і репресій або громадянам Білорусі, які зазнають переслідувань, активним представникам опозиції. Цей виняток застосовується з 11 серпня.

«Кожного тижня у нас все нові прохання, це невеликі цифри, проте число і наданих дозволів, та тих, хто прибувають, зростає. У нас вже більше ніж 100 людей, які попросили політичного притулку», - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Громадяни Білорусі, які бажають приїхати в Литву з особливих гуманітарних причин, мають звертатися в посольство Литви в Білорусі з приводу видачі шенгенської візи і надати інформацію, яка підтверджує наявність особливих гуманітарних причин.

Крім того, громадяни Білорусі, якщо вони зазнають переслідувань або виникає реальна загроза для їхньої безпеки та здоров'я, можуть приїхати в Литву і звернутися з проханням про надання притулку.

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Після її розгляду надається одна з форм притулку - статус біженця або додатковий захист, а також надається дозвіл на проживання в Литві.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: vrm.lrv.lt