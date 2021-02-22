Боррель розповів про плани ЄС щодо санкцій проти Білорусі

Європейський Союз розглядає посилення санкцій проти білоруських чиновників, причетних до репресій щодо учасників акцій протесту у Білорусі, представників громадянського суспільства і журналістів.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Білорусі. Репресії, посилення насильства над людьми та проти громадянського суспільства з боку влади тривають. Ми розглядаємо ухвалення подальших санкцій. Ми підтримуємо білоруський народ у його правомірному запиті на демократію шляхом допомоги громадянському суспільству та шляхом ... застосування санкцій проти тих, хто відмовляє їм (громадянам Білорусі - ред.) у фундаментальних політичних правах», - наголосив Боррель.

Він нагадав, що у санкційний список ЄС уже включені 84 особи та 7 установ, які несуть відповідальність за насильство і репресії проти білоруського народу і фальсифікацію президентських виборів.

«Ми готові піти далі, і ми це зробимо. Технічна група Ради ЄС працює над цим. Накладення санкцій є складним процесом, тому що ми маємо пересвідчитись, що відбулися події, які потребують нашого реагування, і що до них були причетні саме ті люди, на яких ми маємо намір накласти санкції. Тому що ці заходи можуть бути суперечливим та оскаржуватися в суді», - заявив високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Минулого тижня в Білорусі відбулися процеси із засудження журналістів до реальних термінів ув’язнення.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.