У Білорусі підлітку дали 5 років за «коктейль Молотова» на протестах

У Гомелі винесли вирок у справі про «коктейлі Молотова», серед трьох засуджених - 16-річний підліток.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Леоніду Ковальову, Дмитру Корнєєву і 16-річному Микиті Золотарьову суд призначив покарання: Корнєєва засудили до восьми років колонії суворого режиму, Ковальова - до шести років колонії посиленого режиму, неповнолітнього Микиту Золотарьова - до п'яти років виховної колонії.

Як повідомлялося, 29-річного жителя Гомельського району Леоніда Ковальова, 16-річного Микиту Золотарьова і 26-річного жителя Добруша Дмитра Корнєєва звинувачували в незаконному виготовленні вибухових речовин, насильстві або погрозі застосування насильства щодо співробітника міліції, участі в масових заворушеннях, а Ковальова - ще і в їх організації та залученні неповнолітнього до вчинення злочину.

За попередньою версією слідства, Ковальов виготовив два «коктейлі Молотова», перевіз їх у середмістя і сховав в одному з дворів. Увечері 10 серпня він приїхав у район проведення протестних мітингів, де підшукав виконавців свого злочинного плану - 26-річного жителя Добруша Корнєєва та 16-річного Золотарьова. Чоловік передав новим знайомим «коктейлі Молотова» для того, щоб вони підпалили стіну якогось будинку, а потім став переконувати їх вчинити більш радикальні дії - підпалити міський автобус або автозак. По дорозі молоді люди зустріли військовослужбовців військової частини 5525 і кинули «коктейлі» в їх бік. Скляна пляшка впала біля військових і розбилася об асфальт.

Пізніше прокурор у дебатах перекваліфікував обвинувачення Ковальову з ч. 1 ст. 293 КК «Організація масових заворушень» на ч. 1 ст. 13 і ч. 2 ст. 293 КК «Приготування до участі в масових заворушеннях». Щодо Корнєєва і Золотарьова обвинувачення також перекваліфіковано - з участі в масових заворушеннях на приготування до участі в масових заворушеннях.

Ковальов і Золотарьов свою вину не визнають. Корнєєв визнає частково.

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У своїх свідченнях Ковальов стверджував, що пляшки були не в нього, а у Корнєєва і Золотарьова. Дмитро Корнєєв же переконував суд, що його і Золотарьова змушував підпалювати і кидати пляшки Ковальов. Золотарьов спочатку відмовлявся від свідчень, а потім розповів, що саме Корнєєв змушував його кинути пляшку.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.