Вакцинація в Канаді: потужна підготовка і ганебний старт

У широко розрекламованій кампанії масового щеплення щось пішло не так

Торік Канада прославилася як країна, що закупила найбільшу кількість вакцин на душу населення серед усіх держав світу. Для 38 млн канадців уряд забронював понад 400 млн доз вакцин від семи виробників. Таку завбачливість і турботу про власне населення захоплено ставили в приклад. Утім, практичної користі ці зусилля принесли поки що мало, оскільки нині Канада перебуває на 55-му місці у світі за кількістю введених доз у перерахунку на душу населення, поступаючись не лише сусіднім США, а й меншим і біднішим Греції, Чилі й навіть Сербії.

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АМБІТНИЙ СТАРТ

До цього фіаско долучилося кілька факторів, хоча на початку пандемії ситуація складалася для Канади досить сприятливо. Через особливості географії (сухопутний кордон лише з однією державою) та демографії (розпорошеність населення), Канада спершу демонструвала відносно низькі темпи інфікування населення. Власне, досі лише у 855 тис. канадців виявлено COVID-19, і це при тому що тест здало 63% населення. У подібній за населенням Польщі новий коронавірус підхопили щонайменше 1,6 млн чоловік, у трохи більшій Іспанії – узагалі понад 3,1 млн, а в Україні за значного меншого тестування – 1,3 млн. Канада також спромоглася підтримати відносно низький рівень смертності від COVID-19, уникнути перевантаження медичної системи та запровадити щедрі програми економічної підтримки населення. Проте щось пішло не так.

МЕНШІСТЬ ТРЮДО

Початок глобального хаосу, спровокованого пандемією, збігся в Канаді з внутрішньою політичною нестабільністю. Ліберальна партія Джастіна Трюдо щойно перемогла на виборах, однак втратила більшість і була змушена вести коаліційні перемовини. На відміну від попередніх чотирьох років, до ухвалення всіх рішень у парламенті Трюдо мусив залучати опозицію, що затягувало ухвалення законодавчих змін. Конфліктна виборча кампанія також налаштувала проти Трюдо прем’єрів канадських провінцій і територій, більшість із яких представляють Консервативну партію. Ці два чинники були несприятливі для реагування Канади на пандемію й уповільнили заходи контролю.

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НЕНАДІЙНІ ПАРТНЕРИ

Злий жарт зіграла з Канадою зовнішньополітична кон’юнктура. Навесні Трюдо урочисто оголосив про укладення угоди з китайським виробником вакцин CanSino. У рамках договору канадські й китайські дослідники мали разом проводити розробку та клінічні випробування потенційної вакцини й після їх завершення – спільно виробляти готовий продукт, що на той момент був одним із найперспективніших на ринку. Канада навіть виділила 44 млн дол. на розширення виробничих потужностей у Монреалі.

Але всього за кілька тижнів угода фактично була розірвана після того, як китайські прикордонники не випустили до Канади зразки вакцини. Експерти тоді пов’язали такий недружній крок із напруженими дипломатичними відносинами між Пекіном та Оттавою. Як відомо, у відповідь на арешт у Ванкувері фіндиректора Huawei Менг Ванжа наприкінці 2018 року Китай затримав двох канадців, яких досі утримує за ґратами. Хоча на підтримку Канади виступило багато інших країн, Пекін свою позицію не змінив і канадців не звільнив, тож відносини між країнами залишаються, м’яко кажучи, прохолодними.

Зосередженість на цій угоді завадила Оттаві розглядати інші потенційні вакцини. Спеціальна група експертів, яка мала радити уряду щодо майбутніх закупівель вакцин, була сформована лише в червні. Хоча в її складі перебувало кілька зацікавлених людей, пов’язаних із великим фармацевтичним бізнесом, група працювала досить ефективно й незабаром запропонувала уряду перелік перспективних вакцин, на які радила розмістити попередні замовлення. На той час жодна з них ще не пройшла клінічних випробувань.

Канада дотрималася порад експертів і почала розміщати замовлення на вакцини, але, з огляду на непередбачуваність адміністрації Трампа, наполягала на поставках із європейських, а не американських заводів. Урешті це рішення лише додало Канаді проблем, адже європейці раптом заговорили про можливе обмеження експорту вакцин, а на заводі Pfizer у Бельгії розпочався терміновий ремонт. Це суттєво сповільнило вакцинування в Канаді. Про що Канада не потурбувалася, розміщаючи попередні замовлення на сотні мільйонів доз, так це про гарантії їх отримання до того, як дефіцитний товар дружніми й не дуже методами заберуть інші держави.

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ЗАБИРАТИ У БІДНИХ, ВІДДАВАТИ БАГАТИМ

Коли перебої з поставками вакцин за прямими контрактами стали очевидними, уряд оголосив, що очікує отримання додаткових доз за посередництва програми COVAX. Цей механізм покликаний за кошти багатих країн допомогти бідним покрити мінімальні потреби в щепленні населення (Україна найближчим часом очікує на перший транш вакцин за цією програмою). Хоча за умовами участі в механізмі держави-донори, справді, можуть частину вкладених коштів використовувати для забезпечення вакцинами своїх громадян, Канада виявилася єдиною державою G7, яка вирішила скористатися своєю квотою. За словами Трюдо, його уряд від самого початку збирався закупити частину вакцин за допомогою COVAX, але це дуже не сподобалося щедрим канадцям, які звикли, що їхня країна очолює світові рейтинги за обсягом міжнародної допомоги.

Хоча жодна вакцина від COVAX ще до Канади не надійшла, політичних збитків уже завдано. Та й Трюдо тепер пізно відмовлятися від свого рішення, адже без COVAX він не зможе дотриматися обіцянки вакцинувати всіх охочих до кінця літа. Трохи сміховинним видається обіцянка його уряду поділитися надлишковими вакцинами. Якщо Канада досі їх сама не отримала, то коли на надлишок можуть очікувати інші?

НЕСТАЧА ІНВЕСТИЦІЙ

Крім цього всього, у Канаді вже багато років бракує потужностей для масового виробництва вакцин. Хоча на цю проблему звертали увагу чи не від першого дня пандемії, розв’язати її досі так і не вдалося. Через це в забезпеченні вакцинами Канада на 100 відсотків залежна від волі інших держав, а в часи глобального дефіциту це призводить до тривалого очікування.

Загалом пандемія пролила світло на недостатнє фінансування Канадою біомедичних досліджень. Тоді як США виділяють на цю перспективну сферу близько 40 млрд дол. на рік, Канада – усього 1 млрд, що в перерахунку на душу населення – вчетверо менше. Не дивно, що Штати спромоглися швидко наростити виробництво, коли в цьому виникла потреба, а Канада – ні.

Про кепську ситуацію із забезпеченням вакцинами свідчить і те, що опозиція вимагала від Трюдо відмовитися від щеплення в’язнів, поки вакцина не буде доступною решті канадців. Та експертам вдалося переконати політиків, що загроза спалаху COVID-19 за ґратами є значно вищою, аніж на волі.

ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

До всіх суб’єктивних чинників долучився й вельми важливий об’єктивний – географія. Величезна країна з розпорошеним населенням та віддаленими важкодоступними населеними пунктами – чи не найгірший реципієнт делікатних вакцин Pfizer, які мають зберігатися за наднизьких температур. В Ізраїлі, який показує приклад ефективного вакцинування, проживає стільки ж людей, як у канадській провінції Квебек, але його площа – у 70 разів менша.

З огляду на особливості географії, Канада покладала великі надії на вакцину від Moderna, яка значно менш вимоглива до умов транспортування, аніж від Pfizer. Утім, ця компанія теж не може впоратися з обсягом замовлень і змушує канадців чекати.

До речі, досі Канада дозволила використання вакцин лише двох виробників: Pfizer-BioNTech та Moderna, що значно звужує маневреність у разі перебоїв з постачанням. Канадські контрольні органи вже завершують вивчення вакцини від Johnson&Johnson, але поки що вона канадцям недоступна.

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УРОКИ І ВИСНОВКИ

Утім, кампанію із вакцинування в Канаді було б неправильно назвати провалом. Країна вже отримала понад 2 мільйони доз, із яких 80% введено. Лише за минулу добу щеплення від COVID-19 отримали понад 46 тис. канадців. Так, поки що лише 4% громадян отримали бодай одне щеплення, що суттєво менше, аніж у сусідніх США, де частково вакцинували вже 20% населення, але захист отримали більшість жителів і співробітників закладів тривалої опіки, а також медиків і мешканців віддалених населених пунктів корінних народів. Тобто ті люди, яким COVID-19 загрожує найбільше, уже отримали від нього бодай частковий імунітет.

Джастін Трюдо упевнено заявив, що перебої з постачанням вакцин до Канади вже позаду, і тепер їх поставки будуть регулярними й значно більшими, ніж раніше. За його словами, канадці можуть бути певними, що до осені зможуть безкоштовно отримати всі необхідні щеплення.

Починають приносити плоди й інвестовані раніше кошти в потужності з виробництва вакцин, адже канадські науковці вже працюють над розробкою щеплень для протидії новим штамам вірусу.

Білл Гейтс нещодавно передрік, що наукові та медичні розробки, досягнуті завдяки активній боротьбі з COVID-19, допоможуть людству й в інших сферах. «Зважаючи на обсяг інновацій, які держави, з огляду на втрату трильйонів, готові фінансувати, ми досягнемо значного прогресу в глобальному здоров’ї, і це допоможе нам підготуватися не лише до наступної пандемії. Це допоможе нам із викоріненням поліомієліту, малярії, кору – причин великої кількості смертей у бідних країнах», – сказав він.

Якщо Канада засвоїть уроки, то вийде з пандемії міцнішою, ніж у неї увійшла, хоч і пізніше, ніж деякі інші країни, що були спритнішими у вакцинуванні. Утім, 21 807 втрачених життів уже не повернути. І це найвища ціна, яку будь-яка держава платить за свою неефективність.

Максим Наливайко, Оттава

Перше фото: THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz