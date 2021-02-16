Боротьба із COVID-19 допоможе подолати й інші хвороби - Гейтс

Численні інновації, втілені у світі для боротьби із COVID-19, допоможуть подолати й інші глобальні хвороби.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв’ю CBC розповів засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

“Зважаючи на обсяг інновацій, які держави, з огляду на втрату трильйонів, готові фінансувати, ми досягнемо значного прогресу у глобальному здоров’ї, і це допоможе нам підготуватися не лише до наступної пандемії. Це допоможе нам із викорененням поліомієліту, малярії, кору - причин великої кількості смертей у бідних країнах”, - сказав Гейтс.

Він наголосив, що світ “не був готовим до нинішньої пандемії, невміло давав їй раду, але нині відбуваються деякі прекрасні починання”. “Ми мусимо завершити цю пандемію, й мусимо інвестувати, аби наступного разу, коли прийде пандемія, ми взяли її під контроль та стримували кількість випадків на дуже малому рівні”, - підсумував бізнесмен.

Гейтс також прокоментував численні теорії змови, які пов’язують із ним, висловивши сподівання, що “правду можна зробити цікавішою за теорії змови”.

Як відомо, Білл Гейтс разом із дружиною Меліндою очолюють благодійний фонд, до основних напрямків роботи якого входять боротьба з небезпечними хворобами в країнах, що розвиваються, програми в сфері охорони здоров'я і освіти в США.

Через фонд були виділені сотні мільйонів доларів на розробку вакцини від коронавірусу і на підтримку бідних верств населення, які найбільш вразливі в умовах пандемії.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.

Фото: Gates Ventures