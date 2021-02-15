Дочка Гейтса вакцинувалася від COVID-19 та пожартувала про «чіпування»

Дочка засновника Microsoft Білла Гейтса Дженніфер отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу та пожартувала, що разом із вакциною не була "чіпована".

Про це вона написала в Інстаграмі, передає Укрінформ.

24-річна дівчина отримала можливість вакцинуватися, бо є студенткою Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Сінай, тобто як лікар-початківець входить у пріоритетну групу.

"Як студент-медик і амбіційний лікар, я вдячна, що це забезпечить мені захист і безпеку для моєї майбутньої практики. Я закликаю всіх наполегливо розглянути це питання для себе та своїх сімей. Чим більше людей вакцинуються, тим безпечніше ми будемо почуватися", — наголосила донька Гейтса.

Вона також пожартувала щодо теорії змови.

"На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька у мій мозок — якби ж вона мала таку силу", — написала Дженніфер Гейтс.

Дівчина додала, що все одно буде носити маски навіть після отримання другої дози вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, у січні засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробив щеплення вакциною від COVID-19.

З появою пандемії коронавірусу у світі з'явилися теорії його виникнення. Одна з них пов'язана з тим, що коронавірус нібито створили штучно представники так званої світової еліти, серед яких і Білл Гейтс. Так, він начебто «хоче вживити в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G».

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У світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.