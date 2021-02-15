Дочка Гейтса вакцинувалася від COVID-19 та пожартувала про «чіпування»

Дочка Гейтса вакцинувалася від COVID-19 та пожартувала про «чіпування»

Фото
Укрінформ
Дочка засновника Microsoft Білла Гейтса Дженніфер отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу та пожартувала, що разом із вакциною не була "чіпована".

Про це вона написала в Інстаграмі, передає Укрінформ.

24-річна дівчина отримала можливість вакцинуватися, бо є студенткою Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Сінай, тобто як лікар-початківець входить у пріоритетну групу.

"Як студент-медик і амбіційний лікар, я вдячна, що це забезпечить мені захист і безпеку для моєї майбутньої практики. Я закликаю всіх наполегливо розглянути це питання для себе та своїх сімей. Чим більше людей вакцинуються, тим безпечніше ми будемо почуватися", — наголосила донька Гейтса.

Вона також пожартувала щодо теорії змови.

"На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька у мій мозок — якби ж вона мала таку силу", — написала Дженніфер Гейтс.

Дівчина додала, що все одно буде носити маски навіть після отримання другої дози вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, у січні засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробив щеплення вакциною від COVID-19.

Читайте також: Білл Гейтс назвав дві загрози для світу, гірші за пандемію COVID-19

З появою пандемії коронавірусу у світі з'явилися теорії його виникнення. Одна з них пов'язана з тим, що коронавірус нібито створили штучно представники так званої світової еліти, серед яких і Білл Гейтс. Так, він начебто «хоче вживити в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G».

Читайте також: Гейтс закликав людство готуватися до нових пандемій

У світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-