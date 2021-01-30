Канада отримає на 20% менше вакцини Moderna, ніж планувала

Фармацевтична компанія Moderna наступного тижня відправить до Канади на 20% менше доз вакцини, ніж обіцяла, через “певні проблеми у процесі виробництва”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Вчора ми дізналися про затримку із відправкою вакцин Moderna, яка мала прибути наступного тижня. Ця затримка стосуватиметься багатьох країн, в тому числі Канади. Ми отримаємо 78% від запланованого обсягу, що становитиме 180 тисяч доз”, - сказав Трюдо.

Водночас він наголосив, що ця незапланована затримка не вплине на загальний план вакцинування від COVID-19 у Канаді.

“Це тимчасова затримка не змінює того, що ми все одно отримаємо два мільйони доз вакцини Moderna до кінця березня, про що ми говоримо вже кілька тижнів”, - зазначив прем’єр-міністр.

Трюдо пообіцяв “завжди надавати найточнішу наявну інформацію”. “У короткій перспективі ці показники можуть змінюватися, але в процесі нарощення виробництва у світі, система стане стабільнішою”, - підсумував глава уряду Канади.

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Прем’єр-міністр додав, що Канада натомість розраховує на пришвидшення відправки вакцин компанією Pfizer весною.

“Виробничі лінії по всьому світу пристосовуються до високого міжнародного попиту. Ми щодня зосереджені на тому, аби кожен охочий канадець міг отримати щеплення до кінця вересня і рухаємося до того, аби досягти цього”, - підсумував Трюдо.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що упродовж наступних кількох тижнів Pfizer суттєво зменшить кількість доз вакцини, які надсилатиме до Канади й ряду інших держав. Це пов’язано із терміновими роботами з розширення виробничих потужностей на підприємстві компанії у Бельгії.

Фото: ЕРА