Пентагон звинувачує Росію і Китай у мілітаризації Арктики

Пентагон звинувачує Росію і Китай у мілітаризації Арктики

Укрінформ
Росія становить загрозу для США та європейських партнерів навіть попри введені економічні санкції.

Про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Уолтерс, передає Укрінформ.

«Ми живемо в час конкуренції великих держав. Перемога зараз гарантує, що конкуренція великих держав не переросте в глобальну війну… Попри широкий міжнародний осуд і те, що економічні санкції зберігаються, Росія проводить дестабілізуючі і зловмисні дії в світі, при цьому багато дій відбуваються поряд з Європою», - зауважив Волтерс.

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За його словами, Москва в глобальному суперництві за владу використовує нетрадиційні інструменти, такі, як часті військові кампанії, щоб залякати, послабити і розділити партнерів і союзників США.

«Росія залишається постійною загрозою існуванню для США і наших європейських союзників», - наголосив Волтерс.

Він також звинуватив Росію і Китай у мілітаризації Арктики.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що західні демократії повинні мати сильну і скоординовану політику у відповідь на гібридні загрози з боку Росії.

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