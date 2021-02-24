«Британський» штам коронавірусу виявили вже у 101 країні – ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 101 країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще в 7 країнах.

Зазначається, що «південноафриканський» штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 5 країнах, а загалом - у 55.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був виявлений ще в 8 країнах, тепер він присутній у 29 державах.

За підрахунками організації, за тиждень з 15 по 21 лютого в світі зафіксовано 2 457 026 нових випадків захворювання коронавірусом, що на 11% менше, ніж за попередній тижневий період. Кількість смертей за минулий тиждень склала 66 359 осіб (на 20% менше за період тижнем раніше).

Спад захворюваності за 15-21 лютого зареєстровано в Північній і Південній Америці (на 19%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 9%), Європі (на 7%) та Африці (на 2%). Водночас кількість нових смертей зменшилась у всіх регіонах, крім Західно-Тихоокеанського (збільшення на 6%).

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 лютого після коронавірусної хвороби одужали 88 239 672 особи. На момент повідомлення у світі зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних.