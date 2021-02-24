У Південній Кореї розраховують вже до осені виробити колективний імунітет

Попри пізній початок вакцинації проти COVID-19 уряд Південної Кореї розраховує, що вже до осені у країні сформується колективний імунітет.

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це заявив прем'єр-міністр країни Чон Се Гюн.

Мета полягає в тому, щоб упродовж наступного місяця вакцинувати приблизно 800 тисяч осіб, використовуючи вакцини AstraZeneca і Pfizer/BioNTech.

Прем'єр Республіки Корея став на захист більш пізнього розгортання масового щеплення: на його думку, це дозволяє побачити, як вакцина працює в інших країнах.

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Видання нагадує, що Південна Корея була однією з перших, хто постраждав від пандемії торік, і стала взірцем для наслідування в плані стримування коронавірусу. При цьому вакцинація тут проходить повільніше, ніж в інших країнах.

Відповідно до плану вакцинації, на цьому тижні в Південній Кореї почнуть робити щеплення медичного персоналу у лікарнях та будинках для літніх людей.

Як повідомлялося, у країні, населення якої становить 51 млн, до липня планують вакцинувати 10 млн людей.

Фото: UPI