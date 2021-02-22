Страйк лікарів у Південній Кореї може зірвати кампанію з вакцинації

Корейська медична асоціація (KMA) заявила, що оголосить страйк, якщо парламент ухвалить закон про відкликання ліцензій лікарів, які мають судимість за кримінальними справами. Це може зірвати кампанію з вакцинації, яка має розпочатися цього тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Президент КМА Чхве Де Зіп назвав законопроєкт «жорстоким» і заявив, що його прийняття «зруйнує» співпрацю з урядом щодо подолання коронавірусу і проведення кампанії вакцинації.

Корейський парламент намагається переглянути закон про медичне обслуговування, щоб заборонити лікарям, винним у насильницьких злочинах, таких як сексуальне насильство і вбивство, практикувати.

Законодавці від правлячої партії, які лобіюють законопроєкт, засудили KMA, заявивши, що вона намагається «взяти в заручники практику охорони здоров’я».

У МОЗ назвали небажаними розбіжності щодо законопроєкту напередодні початку вакцинації.

Південна Корея планує вакцинувати 10 мільйонів людей із груп ризику до липня.

Від початку пандемії в країні зафіксували 87 324 випадки коронавірусу, 1 562 особи померли, 77 887 одужали.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 111 962 912 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 478 165 летальних, 87 331 761 людина одужала.

Фото: UPI