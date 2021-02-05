Південна Корея схвалила COVID-препарат власної розробки

У південнокорейському агентстві з безпеки ліків повідомили про затвердження препарату для лікування COVID-19 від місцевого фармацевтичного гіганта Celltrion Inc.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

У Міністерстві продовольчої й фармацевтичної безпеки Кореї зазначили, що препарат компанії CT-P59 можна вводити пацієнтам з групи підвищеного ризику, тобто особам у віці 60 років і старше, або людям із захворюваннями серця, цукровим діабетом, високим тиском або хронічними захворюваннями, які впливають на дихальну систему.

У міністерстві також дали дозвіл за умови, що Celltrion представить результати глобального клінічного випробування третьої фази.

Минулого місяця Celltrion оприлюднив результати другої фази глобального клінічного дослідження свого препарату, зазначивши, що CT-P59 зменшує час відновлення після хвороби та ймовірність важкого випадку.

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Celltrion планує провести глобальне клінічне випробування третього етапу у понад 10 країнах, щоб отримати всебічні результати безпеки та ефективності CT-P59.

Компанія також планує подати заявку на дозвіл використання препарату в екстрених випадках до Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) та до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) у найближчі місяці.

CT-P59 має форму внутрішньовенної ін'єкції, яку безпосередньо вводять у вену протягом 90 хвилин.

У світі станом на ранок 5 лютого зафіксовано більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.