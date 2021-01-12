У Південній Кореї щеплення від коронавірусу буде безкоштовним

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що щеплення від коронавірусу для населення буде безкоштовним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

«Уряд зробить усе можливе, аби всі громадяни безкоштовно отримали щеплення відповідно до порядку пріоритетності», - сказав Мун.

Він додав, що вакцинація розпочнеться в країні у лютому.

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Очікується, що перші партії вакцини іноземного виробництва прибудуть до Південної Кореї впродовж наступних тижнів.

Мун також зазначив, що триває перевірка ефективності й безпечності вакцини, яку розробила південнокорейська компанія.

«Уряд продовжить заохочувати розробку власної вакцини», - наголосив президент.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 91,318,240 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1,952,932 летальні, одужали 65,291,805 осіб.