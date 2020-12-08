Південна Корея закупить COVID-вакцину для 44 мільйонів осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що Південна Корея попередньо замовила 64 мільйони доз вакцин у чотирьох компаній - AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson&Johnson's Janssen та Moderna - для 34 мільйонів людей.
Крім того, вакцину для 10 млн людей закуплять у межах глобального проєкту вакцинації Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомого як COVAX.
Попередньо замовлених доз вакцин буде достатньо для щеплення 88 відсотків населення країни. Вони будуть доправлені в Південну Корею в лютому. Водночас МОЗ ще не вирішило, коли розпочати програму вакцинації населення.
«Оскільки розробка вакцин ще не завершена і все ще існує занепокоєння щодо їх безпечності та ефективності, графік вакцинації визначатиметься з урахуванням різних чинників», - заявив міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху.
Планується, що спочатку будуть вакциновані вразливі до вірусів групи населення, зокрема літні люди, медпрацівники.
Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech.
Експерти ВООЗ раніше заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ.
У світі станом на ранок 8 грудня зафіксовано майже 68 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більше 47 млн осіб.
За даними сайту Worldometer, у Південній Кореї зареєстрували 38 755 випадків COVID-19, з них 552 летальні, одужали 29 650 людей.