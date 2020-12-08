Південна Корея закупить COVID-вакцину для 44 мільйонів осіб

Міністерство охорони здоров’я Південної Кореї заявило про підписання угоди про постачання вакцини від коронавірусу для 44 мільйонів осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що Південна Корея попередньо замовила 64 мільйони доз вакцин у чотирьох компаній - AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson&Johnson's Janssen та Moderna - для 34 мільйонів людей.

Крім того, вакцину для 10 млн людей закуплять у межах глобального проєкту вакцинації Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомого як COVAX.

Попередньо замовлених доз вакцин буде достатньо для щеплення 88 відсотків населення країни. Вони будуть доправлені в Південну Корею в лютому. Водночас МОЗ ще не вирішило, коли розпочати програму вакцинації населення.

«Оскільки розробка вакцин ще не завершена і все ще існує занепокоєння щодо їх безпечності та ефективності, графік вакцинації визначатиметься з урахуванням різних чинників», - заявив міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху.

Планується, що спочатку будуть вакциновані вразливі до вірусів групи населення, зокрема літні люди, медпрацівники.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech.

Експерти ВООЗ раніше заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ.

У світі станом на ранок 8 грудня зафіксовано майже 68 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більше 47 млн осіб.

За даними сайту Worldometer, у Південній Кореї зареєстрували 38 755 випадків COVID-19, з них 552 летальні, одужали 29 650 людей.