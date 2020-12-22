Прогноз і соціальна дистанція: штучний інтелект боротиметься з COVID-19 у Кореї

Найбільший південнокорейський телеоператор SK Telecom Co створить разом із компаніями Samsung Electronics та Kakao Corp. платформу на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Сама платформа з’явиться вже на початку наступного року.

У компанії заявили, що штучний інтелект аналізуватиме й прогнозуватиме, де саме можуть бути місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом. Платформа також надаватиме рекомендації користувачам щодо дотримання соціальної дистанції та відповідати голосом на запитання людей.

Спочатку платформа буде доступна для розробників та державних установ.

Читайте також: Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу

Зазначається, що всі три компанії вже пропонують послуги на основі штучного інтелекту, який вбудований у віртуальних асистентах: Nugu від SK Telecom Co, Bixby від Samsung Electronics та Mini Kakao від компанії Kakao.

Як повідомляв Укрінформ, алгоритм на основі штучного інтелекту вперше допоміг пілоту військового літака Повітряних сил США під час польоту.

Фото: UPI