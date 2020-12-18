Штучний інтелект вперше допоміг пілоту США під час «ракетного удару»

Алгоритм на основі штучного інтелекту вперше допоміг пілоту військового літака Повітряних сил США під час польоту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.

Алгоритм під назвою ARTUµ здійснив роль помічника пілота, який впродовж звичайного польоту виконує людина.

Сам політ військового літака U-2 Dragon Lady був здійснений ще 15 грудня.

За словами представника американського відомства Вільяма Ропера, спеціалісти працювали три роки над розробкою ARTUµ.

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«Встановлення штучного інтелекту керувати військовою системою США вперше відкрило нові можливості в об’єднанні людей та машин на основі алгоритму. Якщо не реалізувати весь потенціал штучного інтелекту, то це означитиме, що ми поступатимемося нашим супротивникам», - додав він.

Зазначається, що під час цього польоту ARTUµ відповідав за роботу датчиків та тактичну навігацію, тоді як пілот керував літаком та координував роботу датчиків зі штучним інтелектом. Разом вони здійснили розвідувальну місію під час імітованого ракетного удару. Першочерговою відповідальністю ARTUµ був пошук ворожих пускових установок, у той час як сам пілот був на сторожі ворожих літаків.

Як повідомляв Укрінформ, лабораторія мистецтв і культури Google провела експеримент, завдяки якому користувач браузера може створити оперу на основі чотирьох голосів за допомогою штучного інтелекту.