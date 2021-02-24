Держдеп обіцяє «без вагань» ввести нові санкції проти Nord Stream 2

Адміністрація Джо Байдена готова без вагань реагувати санкціями на спроби поновлення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2.

Таку позицію підтвердив у вівторок речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо інформувати Конгрес, і якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства – я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про Nord Stream 2 – ми без вагань зробимо це», - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

У відповідь на запитання, чи поділяє Білий дім стурбованість, зокрема, Польщі щодо газопроводу, Прайс підкреслив, що США проводять тісні консультації з європейськими партнерами та союзниками.

«Що стосується польської сторони, ми, безумовно, поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що Nord Stream 2 – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей», - повторив позицію США речник Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок США оголосили про введення санкцій проти російського судна «Фортуна», яке з початку нинішнього року намагалося продовжити будівництво Nord Stream 2. Крім того, під обмеження потрапив власник судна, ТОВ «КВТ-РУС».

Ці рішення прийняті на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), ухваленого 2017 року, а також Акта про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого в оборонному бюджеті США.