Через загрозу санкцій Nord Stream 2 вже залишили понад 15 компаній - Держдеп

Уряд США включив до переліку останніх санкцій, пов’язаних з Nord Stream 2, російське судно «Фортуна» й ТОВ «КВТ-РУС», однак ще понад 15 організацій добровільно вийшли з проєкту, щоби уникнути покарання з боку США.

Як повідомив у понеділок речник Держдепартаменту США Нед Прайс, про це йдеться у звіті, наданому на запит Конгресу США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У п’ятницю Держдепартамент надав звіт Конгресу щодо проєкту газопроводу Nord Stream 2, як того вимагає Закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами», - зауважив Прайс.

Він уточнив, що в документі була визначена російська компанія «КВТ-РУС» як така, що свідомо продає, здає в оренду або надає судно «Фортуна» для будівництва газопроводу Nord Stream 2. Зокрема, було встановлено, що «Фортуна» займалася прокладанням труб на глибині 100 футів та більше.

«Відповідно до PEESA зі змінами, «КВТ-РУС» (а також судно «Фортуна», який володіє ця компанія – ред.), підпадають під санкції США», - зауважив представник Держдепартаменту США.

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Крім того, зазначив він, звіт включає список організацій, «які самі зробили добросовісні кроки, щоби протягом відповідного періоду припинити діяльність, пов'язану з проєктом Nord Stream 2». Ці юридичні особи, відповідно, уникнули санкцій США.

«Цей список включає понад 15 організацій і демонструє, що наші законодавчі цілі та дії мають чудовий ефект», - підкреслив Прайс.

Він також поінформував, що офіційний Вашингтон проводить постійні консультації з питань енергетичної безпеки з європейськими союзниками та партнерами. Однак представник Держдепу не став конкретизувати деталей, у тому числі, чи бере участь у переговорах Україна як головний транзитер газу з Росії в Європу.

«Коли справа доходить до наших союзників і партнерів, справедливо сказати, що вони не будуть здивованими нашими підходами або широкою стратегією в цьому питанні, як по Nord Stream 2 так і по енергетичній безпеці за кордоном», - зауважив представник Держдепартаменту США.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого члени обох партій Палати представників США звернулися до держсекретаря Білнкена з офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами PEESA та PEESCA санкцій проти Nord Stream 2. Законодавці надіслали звернення на тлі повідомлень ЗМІ про консультації між США й Німеччиною, які стосуються пошуку компромісів щодо газопроводу.

У понеділок Міністерство фінансів США оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Росії через будівництво проєкту газопроводу Nord Stream 2 з РФ до Німеччини.