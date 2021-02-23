Штати продовжують відстежувати активність у проєкті Nord Stream 2 – Білий дім

Після введення в понеділок санкцій США проти російського судна «Фортуна» та його власника, ТОВ «КВТ-РУС», Білий дім офіційно заявив, що продовжує відстежувати будь-яку активність навколо проєкту газопроводу Nord Stream 2.

З такою заявою виступила в понеділок речниця адміністрації президента Джо Байдена Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо стежити за діяльністю щодо завершення (будівництва – ред.) або сертифікації трубопроводу», - зауважила представниця адміністрації.

Вона підкреслила, що в разі, якщо така діяльність матиме місце, американська сторона ухвалить рішення про застосування додаткових санкцій.

Псакі повторила позицію США, що Nord Stream 2 – це погана угода, яка «розділяє Європу та робить Україну і Центральну Європу більш вразливими до маніпуляцій Росії». Вона також зауважила, що Nord Stream 2 йде в розріз з енергетичними цілями Європи.

За її словами, адміністрація президента Байдена розділяє занепокоєння, які висловлюють, в тому числі Україна, Польща, інші європейські союзники та партнери у зв’язку з намірами РФ та її німецьких партнерів завершити будівництво газопроводу.

Читайте також: Nord Stream 2 надіслав терміновий запит на продовження робіт у водах Німеччини

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти російського судна «Фортуна», яке з початку нинішнього року намагалося продовжити будівництво Nord Stream 2. Крім того, під обмеження потрапив власник судна, ТОВ «КВТ-РУС».

Санкції США введені на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), прийнятому в 2017 році, а також Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженому в оборонному бюджеті США.