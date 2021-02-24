Деякі країни використовують COVID-вакцини у глобальній конкуренції – Боррель

В умовах пандемії вакцини проти COVID-19 мають бути глобальним соціальним благом, але деякі держави намагаються скористатися ними як важелем глобального впливу.

Таке переконання висловив під час віртуального діалогу в рамках Атлантичної ради Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вакцини мають бути глобальним соціальним благом. Але на сьогодні вони дедалі більше несуть ознаки глобальної конкуренції. Спочатку була своєрідна «політика масок», коли захисних масок критично не вистачало. Сьогодні ми бачимо подібне стосовно вакцин. Великі держави конкурують одна з одною, аби показати світові, що вони найкраще здатні забезпечити вакцинами треті країни. Спостерігаємо глобальне змагання вакцин, де дуже швидко просуваються Китай, Росія та Індія, вважаючи пріоритетним, як у випадку з РФ, запропонувати вакцини третім країнам навіть до щеплення власного населення», - сказав Боррель.

Він нагадав, що Європа зараз відчуває нестачу вакцин. Але вона ніколи не відмовлялася від переконання, що має допомогти усьому світові з вакцинацією. За словами Борреля, ЄС дотримується послідовної позиції, що ніхто не буде в безпеці, поки у безпеці не будуть усі. Саме тому минулого тижня Єврокомісія подвоїла свій внесок у глобальний фонд COVAX, довівши його до 1 мільярда євро. Ці гроші будуть спрямовані не лише на закупівлю та доставку вакцин, а й на створення умов для щеплення та навчання медичного персоналу.

«Ми маємо наростити виробництво у глобальному вимірі та виробляти вакцини швидше. Ми переможемо у цій новій битві наративів стосовно того, яка країна робить більше і краще для решти людства», - підсумував Високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня під час зустрічі G7 Урсула фон дер Ляєн оголосила про збільшення внеску Європейської комісії до COVAX удвічі - до 1 мільярда євро. Так звана «Команда Європи», яка включає членів ЄС, внесла у фінансування COVAX більше 2.2 мільярдів євро. Ці фонди мають наблизити COVAX, в якому бере участь 191 держава, до поставленої мети – закупити принаймні 2 мільярди доз вакцини до кінця 2021 року, у тому числі – 1,3 мільярда для 92 країн з низькими та середніми доходами населення.

Фото: European Union