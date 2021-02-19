Країнам G20 треба розробити глобальний план COVID-вакцинації – Гутерреш

Повернення світу до передпандемічного стану вимагає від міжнародної спільноти втілення глобального плану вакцинування.

Про це сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час віртуальної участі у “Спеціальній сесії” Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент Укрінформу.

“Пріоритетом має стати глобальний план вакцинації. Вакцини повинні бути доступні усім і всюди. Вакцинна рівність дуже важлива для збереження життів й економіки. Країнам необхідно ділитися своїм надмірними дозами й забезпечити мільярди фінансування, необхідного для повноцінного запуску ініціативи COVAX. Нам також необхідно щонайменше подвоїти глобальні виробничі потужності шляхом передачі ліцензій і технологій”, - сказав Гутерреш.

На його переконання, саме G20 має найбільше можливостей для впровадження подібного плану. “Я переконаний, що G20 має хороші можливості для створення оперативної групи із підготовки такого глобального плану вакцинування шляхом залучення держав, компаній, міжнародних організацій та інституцій, що мають належну владу, наукові, виробничі та фінансові можливості”, - наголосив Генсек.

Він додав, що готовий “об’єднати усю систему ООН на підтримку цих зусиль”.

Як відомо, у світі з початку пандемії загалом виявлено 111 млн випадків COVID-19, зокрема 2,45 млн летальних.