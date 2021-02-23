Іран обмежив інспекції МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах

Іран з 23 лютого обмежив інспекції МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах, заборонивши їх проведення у рамках Додаткового протоколу до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) 2015 року, але залишивши інспекції в рамках Угоди про гарантії з МАГАТЕ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило іранське державне інформагентство IRNA з посиланням на речника уряду ІРІ.

"Припинення добровільного виконання Додаткового протоколу не означає припинення співпраці з МАГАТЕ. Ця співпраця буде продовжуватися, і Ісламська Республіка Іран у своєму листі заздалегідь повідомила МАГАТЕ про усі ці питання", - заявив речник іранського уряду Алі Рабіі.

За його словами, з 23 лютого Іран призупиняє виконання Додаткового протоколу СВПД відповідно до положень закону, прийнятого парламентом країн.

"У випадку повернення США та інших сторін до своїх зобов’язань у рамках СВПД, ми готові повернутися до виконання своїх зобов’язань", - заявив Рабіі.

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Як відомо, парламент Ірану в грудні минулого року ухвалив Стратегічний план дій із протидії санкціям. Цей закон зобов’язує уряд відновити 20-відсоткове збагачення урану після чого відмовитися від дотримання додаткового протоколу МАГАТЕ, якщо санкції проти Ірану, які мали бути скасовані відповідно до “ядерної угоди”, залишаться чинними.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї також заявив у понеділок, що у разі потреби Іран готовий суттєво посилити збагачення урану, довівши його до рівня 60%.

20-21 лютого Тегеран відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі і під час переговорів з іранською владою було досягнуто домовленість про тимчасове двостороннє технічне порозумінні щодо продовження діяльності з верифікації та моніторингу терміном до 3 місяців. За словами Гроссі, ця тимчасова домовленість не дозволить проводити верифікації у попередніх обсягах, однак вона дасть змогу продовжити політичні дискусії на інших рівнях та дозволить “уникнути ситуації, за якої ми діяли б практично всліпу”.

Іран і шість великих держав уклали у 2015 році знакову ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій, однак у 2018 році Трамп вивів з угоди США.

У четвер глави зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву за результатами віртуальних переговорів. У ній, зокрема, йшлося про намір США повернутися до дипломатії у відносинах з Іраном, а також про зацікавленість у подальших консультаціях та координації дій з Китаєм і РФ з цього питання.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має на меті виробництво енергії та низку інших мирних цілей. Але американські спецслужби та атомна агенція ООН вважають, що Іран свого часу мав програму щодо виробництва ядерної зброї, яку він призупинив.