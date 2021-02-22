Іран та МАГАТЕ дійшли тимчасової згоди стосовно ядерної програми

Міжнародне агентство з атомної енергії досягло тимчасового двостороннього розуміння із Іраном з метою порятунку “ядерної угоди”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі пише Сіньхуа.

Зазначається, що Іран з 23 лютого припинить втілювати добровільні заходи, передбачені Спільним всеосяжним планом дій 2015-го року, відомим під назвою “ядерна угода”, аби виконати закон, ухвалений парламентом. Водночас МАГАТЕ продовжить здійснювати свій моніторинг протягом ще трьох місяців. “Будьмо відвертими: ми маємо менше доступу. Однак нам все ж вдалося підтримати необхідний рівень моніторингу”, - розповів Гроссі після повернення із Тегерана.

За його словами, тимчасова угода дасть змогу продовжити політичні дискусії на інших рівнях та дозволить “уникнути ситуації, за якої ми діяли б практично в сліпу”.

Сіньхуа нагадує, що парламент Ірану в грудні минулого року ухвалив Стратегічний план дій із протидії санкціям. Цей закон зобов’язує уряд відновити 20-відсоткове збагачення урану після чого відмовитися від дотримання додаткового протоколу МАГАТЕ, якщо санкції проти Ірану, які мали бути скасовані відповідно до “ядерної угоди”, залишаться чинними.

Нагадаємо: Іран і шість великих держав уклали у 2015 році знакову ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій, однак у 2018 році Трамп вивів з угоди США.

У четвер глави зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву за результатами віртуальних переговорів. У ній, зокрема, йшлося про намір США повернутися до дипломатії у відносинах з Іраном, а також про зацікавленість у подальших консультаціях та координації дій з Китаєм і РФ з цього питання.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має на меті виробництво енергії та низку інших мирних цілей. Але американські спецслужби та атомна агенція ООН вважають, що Іран свого часу мав програму щодо виробництва ядерної зброї, яку він призупинив.