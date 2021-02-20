До Тегерану прибув глава МАГАТЕ: домовлятиметься щодо майбутніх інспекцій

На тлі заяв Ірану щодо заборони інспекцій МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах, до Терегану прибув Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Гроссі збирається зустрітися з главою цивільної Організації з атомної енергії Ірану та послом Ірану в МАГАТЕ, а також іншими офіційними особами", - повідомляють державні ЗМІ Ірану.

Візит стався після того, як Іран попередив, що заборонить інспекції МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах з 21 лютого, якщо Сполучені Штати не знімуть санкції, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа у 2018 році.

Нагадаємо: Іран і шість великих держав уклали у 2015 році знакову ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій, однак у 2018 році Трамп вивів з угоди США.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер глави зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву за результатами віртуальних переговорів. У ній, зокрема, йшлося про намір США повернутися до дипломатії у відносинах з Іраном, а також про зацікавленість у подальших консультаціях та координації дій з Китаєм і РФ з цього питання.

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Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має на меті виробництво енергії та низку інших мирних цілей. Але американські спецслужби та атомна агенція ООН вважають, що Іран свого часу мав програму щодо виробництва ядерної зброї, яку він призупинив.