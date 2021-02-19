США готові повернутися до переговорів про ядерну угоду з Іраном - Держдеп

Адміністрація Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення США до ядерної угоди (JCPOA).

Про це заявив речник Державного департаменту США в коментарі The Hill, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати приймуть запрошення Верховного представника Європейського Союзу взяти участь у засіданні P5+1 та Ірану для обговорення дипломатичного шляху стосовно ядерної програми Ірану», - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Заява Держдепу означає, що адміністрація Байдена робить ще один послідовний крок до скасування рішення попереднього уряду щодо виходу США з домовленості JCPOA у 2018 році. За даними офіційного джерела, держсекретар в останній розмові з європейськими міністрами закордонних справ погодився, що іранська ядерна угода «є ключовим досягненням багатосторонньої дипломатії».

У цьому зв’язку також повідомляється, що Вашингтон скасовує низку рішень про введення дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео. У тому числі знімаються певні обмеження на поїздки іранських чиновників до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер глави зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву за результатами віртуальних переговорів. У ній, зокрема, йшлося про намір США повернутися до дипломатії у відносинах з Іраном, а також про зацікавленість у подальших консультаціях та координації дій з Китаєм і РФ з цього питання.