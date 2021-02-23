США налаштовані посилити вимоги до Ірану по ядерній угоді – Блінкен

Перед поверненням до іранської ядерної угоди (JCPOA) Сполучені Штати мають намір ініціювати посилення вимог до неї, у тому числі щодо гарантій захисту від загроз ракетної програми Тегерана та його дестабілізаційної активності в регіоні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму виступі на Конференції з питань роззброєння, організованій у Женеві, передає Укрінформ.

«У взаємодії із союзниками та партнерами ми будемо намагатися продовжити та посилити JCPOA (Спільний комплексний план дій – ред.), а також розв'язувати інші питання, що викликають занепокоєння, в тому числі щодо дестабілізаційної поведінки Ірану в регіоні та розробки й розповсюдження балістичних ракет», - заявив Блінкен.

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Він підкреслив, що нинішня адміністрація США націлена на те, щоб Іран ніколи не отримав доступу до ядерної зброї. У цьому зв’язку Блінкен наголосив, що американська сторона має намір добиватися цього дипломатичним шляхом.

Водночас він зауважив, що перед тим, як говорити про повернення США до JCPOA, спочатку Іран має повернутися до суворого виконання своїх зобов’язань.

Як повідомлялося, іранська ядерна угода, що має офіційну назву «Спільний всеосяжний план дій» (JCPOA), була укладена у 2015 році під час президентства Обами у форматі P5+1 (п'ять постійних членів РБ ООН, а також Німеччина із залученням Європейського Союзу). Угода передбачала скасування більшості санкцій проти Тегерана в обмін на припинення його ядерної програми.

Адміністрація Дональда Трампа вивела США з Іранської ядерної угоди, вказавши на дестабілізаційну активність Тегерана в регіоні та випробування ним балістичних ракет, що можуть дістатися європейських та інших союзників США.