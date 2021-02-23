Іран готовий збагачувати уран до 60% - верховний лідер Хаменеї

У разі потреби Іран готовий суттєво посилити збагачення урану, довівши його до рівня 60%.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Іран не залишатиметься обмеженим збагаченням урану до 20%. Існує можливість збільшення збагачення до 60% відповідно до потреб держави”, - сказав Хаменеї.

Водночас він наголосив, що “Іран не прагне виробляти ядерну зброю”.

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Нагадаємо: минулого місяця Іран розпочав збагачувати уран до 20%, виконуючи рішення парламенту, покликане сприяти скасуванню міжнародних санкцій.