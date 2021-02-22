Іран закриває кордон з Іраком, щоб стримати британський COVID-штам

Іран закрив п'ять пунктів пропуску на кордоні з Іраком, щоб запобігти поширенню британського штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tehran Times.

Прикордонні пункти Кіле, Піраншахр, Чаззабе та Шаламче були закриті для подорожей, а завтра кордон у провінції Ілам теж закриється, повідомила адміністрація митниці Ірану.

Втім, ці обмеження не застосовуються до торгівлі, щоб підприємці з обох країн могли здійснювати прикордонну торгівлю, дотримуючись протоколів органів охорони здоров'я.

Керівник медичної служби іранської провінції Хузестан, що на кордоні з Іраком, Сайєд Мохаммед Алаві заявив, що на сьогоднішній день в Ірані виявлено 62 випадки штаму вірусу з Великої Британії, 22 з яких в провінції Хузестан.

Громадяни Іраку, які відвідують Іран, погіршили ситуацію з пандемією коронавірусу в провінції Хузестан, заявив генерал-губернатор провінції Касім Сулеймані-Даштакі.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.

Д ані клінічних випробувань вакцин від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson засвідчили, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

Фото: Tehrantimes