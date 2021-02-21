Радник Байдена сказав, як США відповідатимуть РФ на її хакерів

Санкції стануть лише одним з інструментів, які адміністрація США має намір застосувати проти Росії за її масштабний хакерський злам американських урядових установ та приватних підприємств через програмне забезпечення SolarWinds.

Про це заявив у програмі «Обличчя нації» на телеканалі CBS News радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, передає Укрінформ.

«Відповідь (на хакерську атаку з боку РФ – ред.) включатиме поєднання бачених і небачених інструментів. Це будуть не лише санкції, оскільки, як ви правильно сказали, для реагування на складний комплекс подібних заходів потрібен ширший набір інструментів, і це саме те, що наша адміністрація має намір зробити», - наголосив у телеетері Салліван.

Він нагадав, що президент США доручив розвідувальній спільноті провести оцінку ситуації, щоби уточнити «як саме проходив хакерський злам, якої шкоди заподіяно, якими є масштаби вторгнення». Зараз, за його словами, це перебуває в процесі, який загалом розрахований на кілька тижнів.

«Ми попіклуємося про те, щоби Росія зрозуміла, де Сполучені Штати проводять лінію в цій сфері діяльності»,- наголосив радник президента США.

Як повідомляв Укрінформ, в перші дні після інавгурації Джо Байден заявив, що поставив завдання Офісу директора Національної розвідки, який охоплює 18 розвідувальних агентств США, провести комплексну оцінку зловмисної діяльності РФ. Це включає як хакерський злам програмного забезпечення SolarWinds, так і втручання РФ у вибори 2020 року, використання нею хімічної зброї, а також вербування росіянами талібів з метою атак на американських військових в Афганістані.