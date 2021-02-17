Кібератака на SolarWinds: хакери «вдерлися» до дев’яти державних відомств США

Хакери «російського походження», які зламали програмне забезпечення SolarWinds, отримали доступ до інформації щонайменше дев’яти державних відомств США, а також сотні приватних компаній.

Такі попередні оцінки озвучила в Білому домі заступниця радника з питань нацбезпеки президента США Енн Нюбергер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Хакери запустили широкомасштабні та невибіркові спроби зламати програмне забезпечення для управління мережею, що використовується як урядом, так і приватним сектором», - повідомила представниця адміністрації.

За її словами, станом на сьогодні встановлено, що хакерами був зламаний доступ до «дев’яти федеральних агентств та близько сотні компаній приватного сектора».

Нюбергер нагадала, що кіберзламники проникли в мережі через оновлення програмного забезпечення SolarWinds, і його завантажили близько 18 тис. користувачів. Отже, масштаб потенційного доступу хакерів може значно перевищувати кількість установлених випадків, додала вона.

«Розвідувальне співтовариство вивчає, хто несе відповідальність. І поки це розслідування не буде завершено, я використовуватиму визначення, які ми застосовували раніше, а саме – відповідальним є розвинутий суб’єкт постійної загрози, що має, ймовірно, російське походження», - зауважила Нюбергер.

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Як повідомляв Укрінформ, у перші дні після інавгурації президент США Джо Байден доручив розвідці оцінити дії РФ щодо останньої масованої кібератаки на урядові та приватні структури через програмне забезпечення SolarWinds.

Крім того, американська розвідка отримала завдання оцінити втручання Росії у вибори 2020 року, використання нею хімічної зброї проти опозиційного лідера Олексія Навального, а також вивчити інформацію про нагороди за напади на американських військових в Афганістані.