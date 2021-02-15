Глава Microsoft назвав пов’язану з Росією кібератаку «найбільшою у світі»

Президент корпорації Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератака на американські урядові відомстві та приватні компанії, за якою ймовірно стоїть Росія, була «найбільшою у світі».

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю CBC News.

«Я думаю, з точки зору програмної інженерії, напевно, справедливо сказати, що це була найбільша і найскладніша атака, яку коли-небудь бачив світ», - сказав Сміт.

Компанія залучила всього 500 інженерів, аби розібратися з цією атакою.

За словами президента Microsoft, у компанії дійшли висновку, що хакерську атаку, за якою ймовірно стоїть Росія, здійснювали понад 1 000 інженерів.

Він також наголосив, що з великою ймовірністю ці хакерські атаки й досі тривають.

Як повідомляв Укрінформ, урядові структури США та американські компанії стали жертвами тривалої та комплексної атаки хакерів, яку ймовірно пов'язували з російськими спецслужбами. Зокрема, відомо, що вони проводили операцію з березня з використанням вразливостей у програмному забезпеченні SolarWinds. Від зламу постраждали Мінфін США, Держдепартамент, Пентагон, Міністерство енергетики, Національне управління ядерної безпеки США, інші відомства, а також велика кількість американських компаній, серед яких Microsoft.

Пізніше американські спецслужби офіційно назвали хакерів з Росії винними в кібератаці на комп'ютерні мережі федерального уряду, в тому числі пов'язану з використанням вразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.

Глава американської адміністрації Джо Байден у перші дні перебування на посаді доручив розвідці США оцінити дії РФ щодо останньої масованої кібератаки.