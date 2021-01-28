Адміністрація США зробить «повний перегляд» всіх зловмисних дій Росії – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що нова адміністрація в Вашингтоні проведе повний перегляд зловмисної діяльності уряду РФ та водночас заявив, що здивований, як один опозиціонер в Росії зміг настільки перелякати Кремль.

Про це він заявив під час першої пресконференції на своїй посаді, що відбулася в середу в Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим виглядає російський уряд через одну людину - пана Навального», - зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що нова адміністрація зараз вивчає всі дії Росії, які викликають «глибоку стурбованість» як щодо використання хімічної зброї в РФ, так і замаху на вбивство російського опозиціонера.

У цьому ж контексті Блінкен додав, що в Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, у тому числі хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур. Крім того, за його словами, переглядаються рапорти про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

За словами держсекретаря США, по всіх цих питаннях буде проведений «повний перегляд» і потім прийняте рішення, що робити далі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні відбулася перша телефонна розмова президента США Джо Байдена з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Американський лідер при цьому озвучив той самий перелік занепокоєнь, додавши також, що Америка твердо підтримує суверенітет України.