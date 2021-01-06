Спецслужби США звинуватили Росію у масштабній кібератаці на урядові структури

Американські спецслужби офіційно назвали хакерів з Росії винними в кібератаці на комп'ютерні мережі федерального уряду, в тому числі пов'язану з використанням вразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві єдиної координаційної групи з кібербезпеки (UCG), в яку входять Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Управління директора національної розвідки (ODNI) і Агентство національної безпеки (NSA).

«Ця робота (зусилля спецслужб з розслідування і мінімізації наслідків атаки - ред.) свідчить, що агент розвинутої стійкої загрози (Advanced Persistent Threat (APT) - складні кібератаки, що здійснюються переважно на ІТ-інфраструктуру військових і державних об'єктів - ред), який, ймовірно, є російським, несе відповідальність за більшу частину або всі недавно виявлені і триваючі кібератаки як урядових, так і неурядових мереж», - йдеться в спільній заяві спецслужб.

Як вважають спецслужби, російські кібератаки «були та залишаються спробою збирання розвідданих».

У заяві UCG повідомляється, що від атаки АРТ постраждали приблизно 18 тисяч замовників продукту Orion від компанії Solar Winds у державному і приватному секторі. Також спецслужби виявили не менш як десять урядових агентств США, які потрапили в категорію постраждалих, і працюють над виявленням та повідомленням недержавних організацій, яких також можуть стосуватися наслідки атак.

«Ми робимо всі необхідні кроки, щоб зрозуміти весь масштаб цієї атаки та відреагувати належним чином», - йдеться у заяві UCG.

Як повідомляв Укрінформ, урядові структури США та американські компанії стали жертвами тривалої та комплексної атаки хакерів, яку ймовірно пов'язували з російськими спецслужбами. Зокрема, відомо, що вони проводили операцію з березня з використанням вразливостей у програмному забезпеченні SolarWinds. Від зламу постраждали Мінфін США, Держдепартамент, Пентагон, Міністерство енергетики, Національне управління ядерної безпеки США, інші відомства, а також велика кількість американських компаній.