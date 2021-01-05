В Україні за тиждень нарахували 16 кібератак на сайти НАБУ та Держспецзв'язку

В Україні з 30 грудня по 5 січня система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 16 DDoS-атак на сайти НАБУ і Держспецзв'язку.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, передає Укрінформ.

"Система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 76 328 атак різних видів, що на 32% більше, ніж на попередньому тижні. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Також зафіксовано і заблоковано 16 DDoS-атак, зокрема на вебресурси НАБУ і Держспецзв'язку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 5 055 047 підозрілих подій, що на 17% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (38%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача (13%) та спроб отримання прав адміністратора (12%).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 133 кіберінциденти (на 5% більше, ніж попереднього тижня).

Нагадаємо: наприкінці минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка визначає заходи для забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних pecypciв та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.