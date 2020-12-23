Уряд схвалив заходи проти кібератак на критичну інфраструктуру

Кабмін ухвалив постанову, яка визначає заходи для забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних pecypciв та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд підтримав на засіданні 23 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, вона передбачає заходи щодо забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кібератаки та кіберінциденти.

Зокрема, документ передбачає здійснення заходів із: затвердження Порядку функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кібератаки та кіберінциденти; визначення відповідальними за функціонування такої системи Державний центр кіберзахисту та Державну служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; доручення міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечення встановлення на об’єктах кіберзахисту комплектів обладнання підсистем збору телеметрів інформаційно-телекомунікаційних систем; доручення Держспецзв'язку щороку до 10 січня подавати до Кабміну інформацію про стан функціонування системи виявлення вразливостей i реагування на кіберінциденти та кібератаки.