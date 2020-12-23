Уряд схвалив заходи проти кібератак на критичну інфраструктуру
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд підтримав на засіданні 23 грудня.
Згідно з пояснювальною запискою до постанови, вона передбачає заходи щодо забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кібератаки та кіберінциденти.
Зокрема, документ передбачає здійснення заходів із: затвердження Порядку функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кібератаки та кіберінциденти; визначення відповідальними за функціонування такої системи Державний центр кіберзахисту та Державну служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; доручення міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечення встановлення на об’єктах кіберзахисту комплектів обладнання підсистем збору телеметрів інформаційно-телекомунікаційних систем; доручення Держспецзв'язку щороку до 10 січня подавати до Кабміну інформацію про стан функціонування системи виявлення вразливостей i реагування на кіберінциденти та кібератаки.