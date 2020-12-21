Україна хоче включити у діалог з ЄС питання кіберсанкцій – посол

Україна розраховує, що кіберсанкції стануть одним з пунктів порядку денного двосторонньої співпраці з Європейським Союзом.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу в рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Надзвичайно важливою для нас залишається співпраця з Європейським Союзом у так званому кібердіалозі. Ми очікуємо, що кіберсанкції стануть одним з пунктів порядку денного нашої двосторонньої співпраці з ЄС», - сказав Точицький.

Він також зазначив, що попри пандемію COVID-19, діалог України з ЄС у цьому році був дуже інтенсивним, і практично всі завдання, які ставив собі Київ, попри ситуацію з коронавірусом, були виконані.

«Залишається на основі висновку Венеційської комісії завершити питання з тією конституційною кризою, яка виникла наприкінці цього року. Я сподіваюсь, що наші законодавці після ґрунтовної і доволі ефективної роботи Венеційської комісії врахують усі її пропозиції і побажання», - резюмував посол.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз 22 жовтня оголосив про рішення застосувати обмежувальні заходи проти двох росіян та однієї установи РФ за кібератаку на Бундестаг, скоєну 2015 року.

Як указується на сайті Європейської ради, під санкції потрапили офіцери ГРУ Генштабу ЗС РФ Дмитро Бадін з 85-го головного центру спеціальних служб, та Ігор Костюков, керівник головного директорату ГРУ.

Санкційні обмеження також запроваджено безпосередньо проти 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

Як зазначається, санкції передбачають заборону на подорожі, а також заморожування активів фізичних осіб та установ, включених до переліку. Окрім того, особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм будь-яке фінансування.

Після цього рішення санкційний список за кібератаки проти Євросоюзу або його країн загалом охоплює вісьмох осіб та чотири установи.

Правові рамки для запровадження санкцій за кібератаки проти Євросоюзу були прийняті Європейською радою у травні 2019 року, а вперше застосовані - у липні 2020-го.