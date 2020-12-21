Україна та ЄС на Раді асоціації можуть підписати чотири угоди - Точицький

Україна і ЄС під час 7-го засідання Ради асоціації, окрім угоди про спільний авіапростір, можуть підписати Угоду INTERBUS (два протоколи) про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами та розширити правила Конвенції Пан-Євро-Мед.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу в рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується угод… Можливе підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Є ще доволі серйозна можливість підписати Угоду INTERBUS [два протоколи] про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами у європейському просторі, а також нові правила Пан-Євро-Мед (Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження – ред.) можуть бути розширені під час засідання», - сказав Точицький.

Він зауважив, що порядок денний засідання Ради асоціації буде доволі насиченим не лише з огляду на можливе підписання угод.

«Ми повинні доволі ґрунтовно обмінятися думками щодо тих додатків тих регуляцій, які можуть бути переглянуті у торговельній сфері. Це доволі грунтовна і серйозна робота. Окрім цього, ми повинні будемо оцінити рівень нашого виконання Угоди про асоціацію. Тобто 11 лютого півдня будуть доволі насиченими», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Європейський Союз домовилися провести Раду асоціації 11 лютого 2021 року.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 11 грудня заявила, що Україна домовилася з Європейським Союзом про підписання Угоди АССА (так званого промислового безвізу) по деяких видах продукції з доданою вартістю

Президент Володимир Зеленський 17 грудня уповноважив міністра інфраструктури України Владислава Криклія на підписання Протоколу до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угоди INTERBUS), який стосується міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів автобусами.