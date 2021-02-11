Хакери «злили» логіни та паролі мільярдів користувачів Gmail та Hotmail

Хакери оприлюднили в мережі Інтернет понад три мільярди логінів та паролів користувачів поштових сервісів Gmail та Hotmail, здобуті в процесі збору даних під час витоків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BGR.

Повідомляється, що у базі під назвою Збірник безлічі зломів (Compilation of Many Breaches) знаходяться близько 3,2 мільярда адрес електронних скриньок з паролями до них.

Скоріш за все, ці дані з'явилися не в результаті нового злому, а були зібрані на основі попередніх, зокрема, через витоки даних користувачів сервісів Netflix та LinkedIn.

Людей, які користуються цими сервісами, закликають самостійно перевірити наявність своїх даних у базі, розміщеній на спеціальному порталі.