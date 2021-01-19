Не лише хакери й фішинг: кіберполіція назвала головні загрози в інтернеті

Серед ключових викликів, з якими можна стикнутися у кіберпросторі, є фішингові сайти, кібератаки, онлайн-шахрайство тощо.

Про це сказав перший заступник голови Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива під час міжнародної конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики», передає кореспондент Укрінформу.

«Кожна особа прагне знати інформацію, з якими кібервикликами вона може стикнутися, перебуваючи в онлайн-середовищі. Їх є велика кількість, однак я хотів би зосередитися на ключових з них. Це так звані фішингові додатки та вебсайти, які використовують кіберзлочинці для отримання персональної інформації або фінансової, щоб збагатитися. Це різного роду Malware – те ШПЗ, яке використовується і створюється, щоб надалі проводити різного роду кібератаки», - розповів Кропива.

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Він також назвав серед ключових викликів кібератаки - як щодо громадян, так і проти компаній, а також протиправний контент, який розміщується у Мережі.

«Наразі досить великий відсоток вчинення кіберзлочинів ... стосується онлайн-шахрайств. І ще - це незаконне втручання у комп’ютерну техніку, у серверне чи вебобладнання», - наголосив заступник очільника кіберполіції.

За його словами, для подолання кіберзлочинів кіберполіція тісно співпрацює з національним ІТ-сегментом, а також з волонтерами і так званими «білими хакерами», з правоохоронними органами різних країн.

«Хочу сказати, що наразі правоохоронні органи різних країн світу розуміють, що правоохоронна система України на досить високому рівні, і взаємодія з нами допомагає і їм, і нам належним чином виявляти та протидіяти злочинам такої категорії», - наголосив заступник глави Департаменту кіберполіції НПУ.

Він додав, що торік кіберполіція провела 8 міжнародних операцій щодо хакерів, які вчинили злочини та завдали збитків у сумі 4 мільярдів доларів.