Як захистити телефон від шахраїв та хакерів – поради кіберполіції

Перехід на контракт з операторами мобільного зв’язку захистить громадян від дій кіберзлочинців.

Таку рекомендацію озвучив перший заступник голови Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Кропива під час міжнародної конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики», передає кореспондент Укрінформу.

«Як рекомендація – здійснити заходи щодо переходу з вашим оператором зв’язку на контракт, що дозволить забезпечити захист вашого персонального номера телефону та забезпечить вас від перевипуску кіберзлодієм телефонного номера, яким ви користуєтеся», - сказав Кропива.

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За його словами, громадянам слід постійно використовувати й оновлювати антивірусний захист своїх пристроїв, стежити за оновленням програмного забезпечення і не використовувати одні й ті самі паролі для своїх застосунків.

«Якщо вам були направлені файли від невідомих осіб або навіть від відомих, але ви їх не чекали, на це треба звернути увагу та в першу чергу не відкривати їх. Також не підключайтеся до неперевірених Wi-Fi-мереж, оскільки це небезпечно», - радить заступник глави кіберполіції.

За його словами, не можна також передавати платіжні та особисті дані, слід завжди користуватися офіційними ресурсами і використовувати двохфакторну аутентифікацію, що дасть змогу убезпечити пристрої та інформацію, яка зберігається.

«Щодо професійного середовища - акцентую увагу на належному налаштуванні фаєрволу, на необхідному шифруванні тих даних, які для вас становлять цінність, що необхідно вчасно робити бекапи, стежити за легуванням, щоб володіти інформацією, чи намагаються від вас вчинити кіберзлочин, тощо», - сказав Кропива.

Він підкреслив, що загальною рекомендацією для всіх категорій громадян є систематичне навчання, аби безпечно почуватися у кіберпросторі.