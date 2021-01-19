В Україні зросла кількість кібершахрайств через перехід на роботу онлайн

Через перехід у 2020 році на роботу у форматі онлайн великої кількості громадян та компаній зросла кількість онлайн-шахрайств і відповідно звернень до кіберполіції.

Про це під час міжнародної конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики» повідомив перший заступник голови Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Кропива, передає кореспондент Укрінформу.

“Кількість звернень до Департаменту кіберполіції зросла в рази, але ми вважаємо, що це пов’язано з двома факторами. Перший це те, що в поточному (2020 - ред.) році переважна більшість громадян та компаній перейшли на онлайн-сферу, і даною діяльністю зацікавилися кібер-злодії, кібер-шахраї”, - сказав Кропива.

Інша складова великої кількості звернень, за словами Кропиви, пов’язана роботою підрозділів Нацполіції по інформуванню громадян про те, яким чином та в яких випадках вони мають можливість звертатися до підрозділів кіберполіції.

“У підрозділі функціонує сервісна служба, і ключовим її завданням є те, що громадянам не потрібно йти у відділки поліції, а вони онлайн можуть подати відповідне звернення до підрозділів НПУ”, - зазначив Кропива.