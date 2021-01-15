У Києві викрили «приватних детективів», які продавали дані закритих баз

У столиці викрили працівників «приватного детективного агентства», які збували інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За даними слідства, роботу так званого «міжнародного детективного агентства» організував колишній співробітник Нацполіції України. Також до складу агентства входили діючий працівник поліції, керівник структурного підрозділу Державної податкової служби України, співробітник державної кредитно-фінансової установи, співробітники страхового бюро та інші особи», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, агентство спеціалізувалося на незаконному збуті інформації з баз даних «Безпечна столиця» КМДА про пересування транспортних засобів, даних банківських установ, Державної податкової служби, Нацполіції, Державної прикордонної служби, органів юстиції тощо.

У ході проведення слідчих дій задокументовано факти систематичного збуту інформації через підконтрольний анонімний Телеграм-канал, у тому числі на замовлення російської сторони та в інтересах осіб, що проживають на території окупованої АР Крим.

Окремо на замовлення клієнтів представники агентства надавали послуги з незаконного візуального спостереження, забезпечували злам електронних поштових скриньок та месенджерів. Вартість «послуг» становила від 100 до 2 тис. доларів США залежно від складності завдання та обсягів інформації.

У ході проведення обшуків за місцями проживання й роботи організатора та його спільників вилучено мобільні пристрої, засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку, що використовувалися для отримання та передачі конфіденційної інформації, службові документи та аудіозаписи з грифами обмеження допуску, ключ доступу до ЄРДР та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору нелегального бізнесу та його співучасникам.

Справу розслідують співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Фото: kyiv.gp.gov.ua