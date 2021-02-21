Ватикан втомився від скандалів про «багатства» у ЗМІ — проводить опис нерухомості в Італії

Управління майном Апостольського Престолу проводить повний опис володінь Ватикану в Італії на тлі періодичних скандалів стосовно майна папства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Список буде сформовано приблизно до настання весни.

Відповідальний за централізацію активів Ватикану єпископ Нунціо Галантіно поскаржився, що вже втомився від «сенсаційних» історій ЗМІ про багатства Ватикану. Він наголосив, що данні, за якими більшість нерухомості в Римі належить Католицькій Церкві та Ватикану, неправдиві.

Як наголошується, в Італії Управління керує орендою 2,4 тис. квартир і 600 офісами і магазинами.

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Водночас нерухомість Престолу в Парижі (737 об'єктів) оцінюється в 722,1 мільйона доларів. А в Лондоні у нього налічується 27 об'єктів нерухомості площею близько 4600 квадратних метрів і вартістю близько 131,4 мільйона доларів.

У Швейцарії, особливо в Женеві і Лозанні, в Апостольського Престолу 140 об'єктів площею 16 000 квадратних метрів і вартістю понад 110 мільйонів доларів.

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Як повідомляє видання, початок історії з інвестиціями у цінні активи датується 1929 роком, коли Ватикан був заснований як незалежна територія в погоджені з Італією. Згідно з цим погодженням, церкві виплатили компенсацію за нерухомість, вилучену раніше у Папської держави. Серед вилучених церковних активів був величезний палац Квірінале, в якому у свій час проживали 30 пап, а зараз він використовується як резиденція італійського президента.

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За словами Галантіно, саме тоді папа Пій XI вирішив використати отримані гроші для інвестування у власність, в тому числі за кордоном, «для забезпечення свободи та незалежності церкви».